Ракетный удар по Днепру и обстрел Северодонецка с жертвами: главное об атаках РФ за ночь (фото, видео) – обновлено

Оккупанты наносят ракетные удары по населенным пунктам Украины. Фото: коллаж "Сегодня"

Российские оккупанты продолжают пытаться уничтожить населенные пункты Украины. За ночь 27 мая противники пустили ракеты по Днепру. Также захватчики обстреляли Луганскую область.

Сайт "Сегодня" собрал главную информацию по областям, где идет война.

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Днепр

Утром 27 мая жители Днепра услышали несколько громких взрывов. Местные жители сообщают, что из-за взрывной волны у многих дрожали окна. После этого в городе начался пожар.

Также пишут, что взрыв был слышен в 30 км от Днепра – предварительно, в Новомосковске.

Как рассказал глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, есть несколько "прилетов".

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"Неспокойная ночь и неспокойное утро. Есть несколько "прилетов". Серьезные разрушения. Спасатели разбирают завалы и ищут людей", – отметил он.

Луганская область

В Северодонецке четверо погибших, в Лисичанске обстреляно отделение полиции, по области повреждено около 50 домов.

На протяжении всех суток россияне пытались протиснуться в Северодонецк со стороны Пурдовки и Щедрищевого, атаковали позиции наших военных в районе Устиновки.

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Россияне стреляют по жилым кварталам непрерывно. 26 мая от снарядов врага погибли четыре северодончанина. Все – в старых районах города. Двое из них – одновременно, у одной многоэтажки. Добавились и повреждения жилого фонда – 11 многоквартирных и один частный дом. И это исключительно в Северодонецке.

Количество разрушений после мощной артиллерийской атаки на Лисичанск в течение 25 мая – 19 объектов. 26 мая россияне открыли огонь по отделению полиции. К счастью, никто не пострадал.

Еще один мужчина был убит русским снарядом 26 мая в Камышевахе. Также стало известно о гибели двух женщин в Горском в течение последней недели.

"В Попаснянской и Горской громадах разрушенного жилья – не перечислить. Что известно за 26 мая: 11 домов в Золотом, девять – в Горском, восемь – в Тошковке, четыре – в Почковом, три – в Николаевке", – рассказал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

Оккупанты обстреляли Луганскую область. Фото: Сергей Гайдай

Славянское направление

На Славянском направлении российские оккупанты продолжают обстрелы позиций наших войск, возобновили наступление.

Донецкое направление

На Донецком направлении оккупанты проводят активные наступательные действия. Продолжают огневое поражение наших подразделений, наносят ракетные удары, перегруппируют войска.

Лиманское направление

На Лиманском направлении враг ведет разведку, при поддержке артиллерии пытается закрепиться в населенном пункте Лиман.

Харьковская область

27 мая ночью оккупанты обстреляли Люботин в Харьковской области. Разрушено здание школьного общежития и сгорели два автомобиля. По предварительной информации ГСЧС, жертв и пострадавших нет.

Оккупанты обстреляли Люботин

Сумская область

Ночь 27 мая не прошла тихо. Враг со своей территории снова вел артиллерийский и минометный огонь. С 4:30 утра каждые полчаса раздавались выстрелы из миномета по территории Шосткинского района. Повреждены частные дома мирных жителей в окрестностях Середино-Буды.

В 6:30 утра окрестности села Старые Вырки Белопольской громады Сумского района обстреляли из САУ. Враг ударил со своей территории. Пострадавших нет.

Телеведущий Алексей Бурлаков для канала "Украина 4.5.0" сообщил сводки Генштаба ВСУ по состоянию на 27 мая: Харьковская область больше всего пострадала от обстрелов рашистов, на Донбассе продолжаюсь ожесточенные бои за Северодонецк и Лиман, неспокойно и на Юге Украины.

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