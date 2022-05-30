Ракетні удари по Одеській області та бої за Сєвєродонецьк: головні атаки РФ за ніч – оновлено

Російські війська обстрілюють Україну. Фото: колаж "Сьогодні"

Російські окупанти знову обстріляли населені пункти України. Цього разу загарбники вдарили ракетами по Одещині. Також ворог продовжує штурмувати Дніпропетровську область.

Сайт "Сьогодні" зібрав головну інформацію щодо областей, де триває війна.

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Миколаївська область

Вночі 30 травня окупанти обстріляли місто Новий Буг у Миколаївській області. Він розташований на трасі Кривий Ріг – Миколаїв.

Судячи з фото, постраждало багато будівель. Міськрада повідомляє про руйнування у центрі населеного пункту.

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Окупанти вдарили по Миколаївській області. Фото: "НикВести"

Дніпропетровська область

По Криворізькому району знову стріляла ворожа артилерія. Били по Зеленодольській та Апостолівській громадах. Люди не постраждали.

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Одеська область

Росіяни завдали двох ракетних ударів по Одеській області – одну ракету збила ППО. Сталося це вночі та на світанку сьогодні, 30 травня.

Росіяни завдали двох ракетних ударів по Одеській області

Сіверський напрямок

На Сіверському напрямку ворог завдав авіаударів по об’єктах на території Сумської області у районах Запсілля, Миропілля та артобстріл поблизу Кіндратівки.

Харківський напрямок

На Харківському напрямку противник обстріляв райони на північ та північний схід від Харкова, атакож Руські Тишки, Черкаські Тишки, Руську Лозову, Питомник, Борщову та Перемогу.

Криворізький напрямок

На Криворізькому напрямку ворог продовжує артобстріли позицій наших військ та веде контрбатарейну боротьбу.

Луганська область

Росіяни увійшли на околиці Сєвєродонецька, вбито двох містян, п’ятьох поранено. Це стосується північно-східних та південно-східних околиць міста.

Важкі бої за Сєвєродонецьк та Лисичанськ. Ворог задіяв все можливе озброєння, застосовує авіацію. Втім, наші військові міцно тримають оборону, аби не допустити ворога вглиб країни. Російськими снарядами вбито двох сєвєродончан, ще п’ятеро поранені. Більшість з них – жителі одного кварталу у старому районі міста. Вони готували їжу у дворі, коли раптом розпочався обстріл. Важких травм зазнали двоє мешканців Сиротиного. Всі поранені отримали домедичну допомогу і вже перебувають в лікарнях Донеччини.

За 29 травня в Сєвєродонецьку зруйновані щонайменше 12 будинків, у Лисичанську – 18, у Врубівці – 10 та будинок культури, у Золотому – три, у Нирковому, Миколаївці, Вікторівці – по два.

Крім того, росіяни перекидають на Сєвєродонецький напрямок боєприпаси та техніку у великій кількості.

РФ обстріляла Луганську область Фото: Сергій Гайдай

Сумська область

З 00:00 до 8 ранку по території області ворог здійснив 4 обстріли прикордонних територій.

Два авіаудари ракетами з території рф по території Хотінської громади Сумського району.

Шість "виходів" із реактивної системи залпового вогню з території росії по території Сумського району.

Близько 10 прильотів із САУ по території Білопільської громади Сумського району. Вогонь вели з території росії.

Близько 8 пострілів із міномету із території рф по територіях Середино-Будської громади Шосткинського району.

За попередніми даними жертв немає, руйнування уточнюються.

Телеведучий Олексій Бурлаков для каналу "Україна 4.5.0" повідомив зведення Генштабу ЗСУ станом на ранок 30 травня: Сумська та Харківська області потерпають від ударів російською авіацією та Іскандерів, ворожі ракети знову вразили Одеську область, на Донбасі ЗСУ відбили всі атаки рашистів.

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