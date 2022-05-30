Ракетные удары по Одесской области и бои за Северодонецк: главные атаки РФ за ночь – обновлено

Российские войска обстреливают Украину. Фото: коллаж "Сегодня"

Российские оккупанты снова обстреляли населенные пункты Украины. В этот раз захватчики ударили ракетами по Одесской области. Также враг продолжает штурмовать Днепропетровскую область.

Сайт "Сегодня" собрал главную информацию по областям, где идет война.

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Николаевская область

Ночью 30 мая оккупанты обстреляли город Новый Буг в Николаевской области. Он расположен на трассе Кривой-Рог – Николаев.

Судя по фото, пострадало много зданий. Горсовет сообщает о разрушениях в центре населенного пункта.

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Оккупанты ударили по Николаевской области. Фото: "НикВести"

Днепропетровская область

По Криворожскому району снова стреляла вражеская артиллерия. Били по Зеленодольской и Апостоловской громадах. Люди не пострадали.

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Одесская область

Россияне нанесли два ракетных удара по Одесской области – одну ракету сбила ПВО. Произошло это ночью и на рассвете сегодня, 30 мая.

Россияне нанесли два ракетных удара по Одесской области

Северское направление

На Северском направлении враг нанес авиаудары по объектам на территории Сумской области в районах Запселья, Мирополья и артобстрел вблизи Кондратовки.

Харьковское направление

На Харьковском направлении противник обстрелял районы к северу и северо-востоку от Харькова, а также Русские Тишки, Черкасские Тишки, Русскую Лозовую, Питомник, Борщевую и Победу.

Криворожское направление

На Криворожском направлении враг продолжает артобстрелы позиций наших войск и ведет контрбатарейную борьбу.

Луганская область

Россияне вошли на окраины Северодонецка, убиты два человека, пять раненых. Это касается северо-восточных и юго-восточных окраин города.

Трудные бои за Северодонецк и Лисичанск. Враг задействовал все возможное вооружение, применяя авиацию. Впрочем, наши военные крепко держат оборону, чтобы не допустить врага вглубь страны. Российскими снарядами убиты двое северодончан, еще пятеро ранены. Большинство из них – жители одного квартала в старом районе города. Они готовили еду во дворе, когда вдруг начался обстрел. Тяжелые травмы получили двое жителей Сиротино. Все раненые получили медицинскую помощь и уже находятся в больницах Донбасса.

За 29 мая в Северодонецке разрушены по меньшей мере 12 домов, в Лисичанске – 18, во Врубовке – 10 и здание культуры, в Золотом – три, в Нырково, Николаевке, Викторовке – по два.

Кроме того, россияне перебрасывают на Северодонецкое направление боеприпасы и технику в большом количестве.

РФ обстреляла Луганскую область. Фото: Сергей Гайдай

Сумская область

С 00:00 до 8 утра по территории области враг совершил 4 обстрела приграничных территорий.

Два авиаудара ракетами с территории России по территории Хотинской громады Сумского района.

Шесть "выходов" из реактивной системы залпового огня с территории России по территории Сумского района.

Около 10 прилетов из САУ по территории Белопольской громады Сумского района. Огонь уводили с территории России.

Около 8 выстрелов из миномета с территории России по территориям Середино-Будской громады Шосткинского района.

По предварительным данным жертв нет, разрушения уточняются.

Телеведущий Алексей Бурлаков для канала "Украина 4.5.0" сообщил сводку Генштаба ВСУ по состоянию на утро 30 мая: Сумская и Харьковская области страдают от ударов российской авиацией и Искандеров, вражеские ракеты снова поразили Одесскую область, на Донбассе ВСУ отразили все атаки рашистов.

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