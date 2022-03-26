Ракета окупантів влучила у нафтобазу на Рівненщині (оновлено)

/ Фото: Укрінформ, Колаж: Сьогодні
Російські окупанти влучили ракетою у військову нафтобазу поблизу міста Дубно.
Про це повідомив у Telegram голова Рівненської ОВА Віталій Коваль.
Дві тривоги
За його словами, це сталося під час другої повітряної тривоги на Рівненщині.
"Під час першої збито безпілотник", – сказав він.
Затримка потягів
Внаслідок пожежі через потрапляння ракети російських окупантів у нафтобазу в Дубно низка пасажирських потягів прямуватимуть із затримкою на безпечній відстані. Це стосується насамперед потягів:
- Івано-Франківськ – Кременчук;
- Львів – Полтава.
Час затримки – до 2 годин, але можливі оперативні зміни.
Не перша пожежа на нафтобазі
За місяць війни російські окупанти обстріляли нафтобази мінімум у чотирьох містах України:
25 лютого внаслідок обстрілу Харкова спалахнула нафтобаза на місцевому тракторному заводі (ХТЗ) на проспекті Індустріальний.
27 лютого російські окупанти обстріляли із ракет Васильків. Внаслідок вибуху там почалася пожежа на нафтобазі. У Мережі побоювалися, що інцидент міг стати екологічною катастрофою колосальних масштабів. 12 березня ситуація повторилася – після авіаудару знову спалахнула нафтобаза.
28 лютого військові РФ підірвали нафтобазу в Охтирці на Сумщині.
3 березня через обстріл Чернігова спалахнули резервуари з дизельним пальним. Загальний обсяг цистерн із дизпальним становив 5 тис. м куб.
Нагадаємо, окупаційні війська продовжують обстрілювати українські міста. Так, внаслідок нових ракетних ударів по Львову завдано значної шкоди об'єктам інфраструктури, а українські військові звільнили Тростянець у Сумській області. "Сьогодні" розповіли про головні новини за 26 березня.