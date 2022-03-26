Ракета оккупантов попала в нефтебазу в Ровенской области (обновлено)

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Российские оккупанты попали ракетой в военную нефтебазу вблизи города Дубно.
Об этом сообщил в Telegram глава Ровенской ОВА Виталий Коваль.
Две тревоги
По его словам, это произошло во время второй воздушной тревоги в Ровенской области.
"Во время первой сбит беспилотник", — сказал он.
Задержка поездов
В результате пожара из-за попадания ракеты российских оккупантов в нефтебазу в Дубно ряд пассажирских поездов будут следовать с задержкой на безопасном расстоянии. Это касается прежде всего поездов:
- Ивано-Франковск — Кременчуг;
- Львов — Полтава.
Время задержки — до 2 часов, но возможны оперативные изменения.
Не первый пожар на нефтебазе
За месяц войны российские оккупанты обстреляли нефтебазы в минимум четырех городах Украины:
25 февраля в результате обстрела Харькова загорелась нефтебаза на местном тракторном заводе (ХТЗ) по проспекту Индустриальный.
27 февраля российские оккупанты обстреляли из ракет Васильков. В результате взрыва там начался пожар на нефтебазе. В Сети опасались, что этот инцидент мог стать экологической катастрофой колоссальных масштабов. 12 марта ситуация повторилась – после авиаудара снова загорелась нефтебаза.
28 февраля военные РФ подорвали нефтебазу в Ахтырке Сумской области.
3 марта из-за обстрелов Чернигова загорелись резервуары с дизельным горючим. Общий объем цистерн с дизтопливом составлял 5 тыс. м куб.
Напомним, оккупационные войска продолжают обстреливать украинские города. Так, в результате новых ракетных ударов по Львову нанесен значительный ущерб объектам инфраструктуры, а украинские военные уволили Тростянец в Сумской области. "Сегодня" рассказали о главных новостях за 26 марта.