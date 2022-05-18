Путінський холуй Пушилін хоче перетворити "Азовсталь" на пилюку

Ватажок "ДНР" Денис Пушилін хоче знести "Азовсталь". / Фото: Колаж: Сьогодні

У "ДНР" планують знести завод "Азовсталь" в окупованому Маріуполі. Окупаційна влада хоче знищити важливий для України промисловий комплекс. Це потрібно, щоб завод не запрацював після того, як місто звільнять ЗСУ.

Про це повідомила Маріупольська міська рада.

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Окупанти хочуть стерти будь-яке нагадування про героїчний подвиг українських військових. Вони не зацікавлені у відновленні та розвитку Маріуполя. Для них це лише територія для кримського коридору.

Водночас у міськраді Маріуполя переконані, що у ЗСУ скоро з’являться сили для деокупації міста.

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Завод "Азовсталь" у Маріуполі. Фото: Reuters

Чому це підприємство важливе?

Тому що це:

унікальний металургійний комплекс повного циклу;

10 тисяч робочих місць;

мільярди доларів валютних надходжень та податків;

7 тисяч тонн високоякісної сталі;

6 млн тонн чавуну;

4,5 млн тонн металопрокату

"Для російських варварів "ломать – не строить. Душа не болит", – нагадали у міськраді.

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