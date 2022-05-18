Путинский холуй Пушилин хочет превратить "Азовсталь" в пыль

Главарь "ДНР" Денис Пушилин хочет снести "Азовсталь". / Фото: Коллаж: Сегодня
В "ДНР" планируют снести завод "Азовсталь" в оккупированном Мариуполе. Оккупационные власти хотят уничтожить важный для Украины промышленный комплекс. Это нужно, чтобы завод не заработал после того, как город освободят ВСУ.
О таком сообщил Мариупольский городской совет.
Оккупанты хотят стереть любое напоминание о героическом подвиге украинских военных. Они не заинтересованы в восстановлении и развитии Мариуполя. Для них это только территория для крымского коридора.
В горсовете Мариуполя убеждены, что в ВСУ скоро появятся силы для деоккупации города.
Завод "Азовсталь" в Ивано-Франковске. Фото: Reuters
Почему это предприятие важно?
- уникальный металлургический комплекс полного цикла
- 10 тысяч рабочих мест
- миллиарды долларов валютных поступлений и налогов
- 7 тысяч тонн высококачественной стали
- 6 млн тонн чугуна
- 4,5 млн тонн металлопроката
"Для русских варваров" ломать – не строить. Душа не болит", – напомнили в горсовете.
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