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Эвакуация с "Азовстали". Билецкий уверяет, что гарнизон Мариуполя оружие не сложил

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор Украина Сегодня
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18 мая, 00:25
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Командир "Азова" просит не коментировать эвакуацию из "Азовстали"
Билецкий обратился с просьбой к людям/Фото: коллаж: "Сегодня"
Билецкий обратился с просьбой к людям/Фото: коллаж: "Сегодня"

Основатель полка "Азов" Андрей Билецкий заявил, что он находится на контакте с украинскими защитниками "Азовстали". Военный попросил не комментировать ход их эвакуации.

Соответствующее видео с обращением Билецкий опубликовал в Telegram.

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Он отметил, что воины 82 суток героической сражались с российскими захватчиками. Против них применяли ракеты, запрещенные бомбы, корабельную и наземную артиллерию, бронетехнику, авиацию и другое вооружение.

"Более 80 суток они сдерживали врага в окружении, при огромном численном превосходстве врага, при ужасных авиационных, корабельных, артиллерийских бомбардировках и так далее. Они сделали вещи, которые, безусловно, войдут в учебники военной истории. Сейчас главная задача — это спасти остальных людей. Они еще понадобятся, безусловно, Украине. Главное сейчас не навредить своими домыслами, идеями, какими-то инсайдами операции по спасению бойцов. У меня большая просьба ко всем, кто хочет поделиться мыслями о том, что происходит на "Азовстали", или к тем, кто имеет какие-то секреты, инсайды и хочет со всем миром поделиться ими, — оставьте их при себе, как и собственные мысли", — заявил Белецкий.

Он добавил, что через 2-3 суток Мариупольский гарнизон расскажет необходимую и четкую информацию об этой операции.

Эвакуация из "Азовстали"

После 82 дней обороны из окруженного оккупантами Мариуполя начали эвакуировать раненых украинских военных, оборонявших завод "Азовсталь". Военное командование Украины приказало сохранить личный состав защитников. В ночь на 17 мая более 250 военных из гуманитарного коридора были выведены на неподконтрольные Украине территории.

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В медицинское учреждение в Новоазовске эвакуировали 53 тяжело раненых для оказания медицинской помощи. Еще 211 человек через гуманитарный коридор были доставлены в Еленовку. Оба населенных пункта оккупированы.

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Герої не вмирають!

Тот, кто спас авиацию ВМС… Полковник Игорь Бедзай - начальник службы безопасности полетов, старший инспектор-летчик Командования Военно-Морских Сил ВСУ. Один из лучших военных пилотов страны. Это именно он в 2014-м, не дожидаясь приказов сверху, спас авиацию ВМС из оккупированного Крыма. Погиб в мае 2022-го при выполнении боевого задания. Герой Украины. Посмертно.

История героя
Непокоренные
На фото - 15-летняя девочка-сирота, которая села за руль обстрелянного автомобиля, чтобы помочь незнакомым раненым людям - трем мужчинам и женщине, пытавшимся эвакуироваться. Ехала 30 километров с простреленными ногами – от Попасной до Бахмута – по заминированной дороге, но довезла раненых в больницу. Номинирована на звание ГСЧС – «Герой-спасатель».
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