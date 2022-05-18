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Евакуація із "Азовсталі". Білецький запевняє, що гарнізон Маріуполя зброю не склав

Володимир Козир Володимир Козир Редактор Україна Сьогодні
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18 травня, 00:25
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Командир "Азова" просить не коментувати евакуацію з "Азовсталі"
Білецький звернувся з проханням до людей/Фото: колаж: "Сьогодні"
Білецький звернувся з проханням до людей/Фото: колаж: "Сьогодні"

Засновник полку "Азов" Андрій Білецький заявив, що він перебуває на контакті з українськими захисниками "Азовсталі". Військовий попросив не коментувати їх хід евакуації.

Відповідне відео зі зверненням Білецький опублікував у Telegram.

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Він зазначив, що воїни 82 доби героїчної боролися із російськими загарбниками. Проти них застосовували ракети, заборонені бомби, корабельну та наземну артилерію, бронетехніку, авіацію та інше озброєння.

"Понад 80 діб вони стримували ворога в оточенні, при величезній чисельній перевазі ворога, при жахливих авіаційних, корабельних, артилерійських бомбардуваннях і так далі. Вони зробили речі, які, безумовно, увійдуть в підручники військової історії. Зараз головне завдання — це врятувати інших людей. Вони ще знадобляться, безумовно, Україні. Головне зараз не нашкодити своїми домислами, ідеями, якимись інсайдами операції з порятунку бійців. У мене велике прохання до всіх, хто хоче поділитися думками про те, що відбувається на "Азовсталі", або до тих, хто має якісь секрети, інсайди і хоче з усім світом поділитися ними, — залиште їх при собі, як і власні думки", — заявив Білецький.

Він додав, що через 2-3 доби Маріупольський гарнізон розкаже необхідну та чітку інформацію про цю операцію.

Евакуація з "Азовсталі"

Після 82 днів оборони з оточеного окупантами Маріуполя почали евакуювати поранених українських військових, які обороняли завод "Азовсталь". Військове командування України дало наказ зберегти особовий склад оборонців. У ніч проти 17 травня понад 250 військових з гуманітарного коридору було виведено на непідконтрольні Україні території.

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У медичний заклад у Новоазовську евакуювали 53 тяжко поранених для надання медичної допомоги. Ще 211 осіб через гуманітарний коридор було доставлено до Оленівки. Обидва населені пункти окуповані.

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Герої не вмирають!

Той, хто врятував авіацію ВМС… Полковник Ігор Бедзай – начальник служби безпеки польотів, старший інспектор-льотчик Командування Військово-Морських Сил ЗСУ. Один із найкращих військових пілотів України. Це саме він у 2014-му, не чекаючи наказів зверху, врятував авіацію ВМС із окупованого Криму. Загинув у травні 2022-го під час виконання бойового завдання. Герой України. Посмертно.

Історія героя
Нескорені
На фото - 15-річна дівчинка-сирота, яка сіла за кермо обстріляної автівки, щоб допомогти незнайомим пораненим людям - трьом чоловікам і жінці, що намагалися евакуюватися. Їхала 30 кілометрів з простреленими ногами - від Попасної до Бахмута - по замінованій дорозі, але довезла до лікарні дорослих. Номінована на звання ДСНС - «Герой-рятувальник».
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