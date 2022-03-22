Путін лютує. Лукашенко його обдурив і не хоче воювати з Україною

Лукашенко обіцяв Путіну, що армія Білорусі вторгнеться в Україну, але не виконав дану обіцянку. Фото: колаж "Сьогодні"

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко обіцяв президенту Росії Володимиру Путіну, що армія Республіки вторгнеться в Україну не пізніше 21 березня, проте не виконав своєї обіцянки. Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко на своїй сторінці у Facebook у вівторок, 22 березня.

"Лукашенко знову обдурив Путіна. Лукашенко на зустрічі в Кремлі давав фашистському диктатору РФ обіцянку наступати на Україну не пізніше 21 березня. Саме тому днями з Києва було повністю евакуйовано залишки дипмісії Білорусі. Путін оскаженів!" – написав радник голови МВС.

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Зазначається, що завдання, яке було поставлено Лукашенку, – це масований наступ на Львів через Волинь з метою перерізати всі дороги, що ведуть до ЄС і якими в Україну йде постачання зброї зі США, Британії, країн ЄС.

"Особливо це стало важливим для Путіна після схвалення Конгресом США пакету допомоги на 13,6 мільярда доларів, який включає в себе в тому числі 9 000 протитанкових комплексів Javelin, що більше, ніж кількість усіх танків, САУ та бронемашин в армії вторгнення РФ", – повідомляє Геращенко.

За його словами, в оточенні Путіна опрацьовується варіант насильницького усунення Лукашенка від влади шляхом перевороту, який планується організувати спецслужбами РФ разом з їхніми агентами у КДБ та збройних силах Білорусі.

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Геращенко також додав, що й сам Лукашенко нібито вже знає про плани Путіна й може розпочати "чистку" свого оточення від агентів Путіна.

Як повідомляв сайт "Сьогодні", 21 березня міністерство оборони Республіки Білорусь заявило, що відвело своїх десантників від українського кордону до пункту постійної дислокації.

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Раніше військовий експерт Олег Жданов розповів в ефірі телеканалу "Україна 24", що Лукашенко значно досвідченіший як політик, ніж Путін. Він 30 років петляє із союзною державою, і тут він петлятиме до останнього, щоб не влізти у цю війну.