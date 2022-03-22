Путин в ярости. Лукашенко его обманул и не хочет воевать с Украиной

Лукашенко обещал Путину, что армия Беларуси вторгнется в Украину, но не выполнил данное обещание. Фото: коллаж "Сегодня"

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко обещал президенту России Владимиру Путину, что его армия вторгнется в Украину не позднее 21 марта, однако не выполнил свое обещание.

Об этом сообщил советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко на своей странице в Facebook во вторник, 22 марта.

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"Лукашенко опять обманул Путина. Лукашенко на встрече в Кремле давал фашистскому диктатору РФ обещание наступать на Украину не позднее 21 марта. Именно поэтому на днях из Киева были полностью эвакуированы остатки дипмиссии Беларуси. Путин в бешенстве!" – написал советник главы МВД.

Отмечается, что задача, которая была поставлена Лукашенко, – это массированное наступление на Львов через Волынь с целью перерезать все дороги, ведущие в ЕС и по которым в Украину идет поставка оружия из США, Британии, стран ЕС.

"Особенно это стало важным для Путина после одобрения Конгрессом США пакета помощи на 13,6 миллиардов долларов, который включает в себя в том числе 9 000 противотанковых комплексов Javelin, что больше, чем количество всех танков, САУ и бронемашин в армии вторжения РФ", – сообщает Геращенко.

По его словам, в окружении Путина прорабатывается вариант насильственного отстранения Лукашенко от власти путем переворота, который планируется организовать спецслужбами РФ вместе с их агентами в КГБ и вооруженных силах Беларуси.

Геращенко также добавил, что и сам Лукашенко якобы уже знает о планах Путина и может начать зачистку своего окружения от агентов Путина.

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Как сообщал сайт "Сегодня", 21 марта министерство обороны Республики Беларусь заявило, что отвело своих десантников от украинской границы в пункт постоянной дислокации.

Ранее военный эксперт Олег Жданов рассказал в эфире телеканала "Украина 24", что Лукашенко намного опытней как политик, чем Путин. Он 30 лет петляет с союзным государством, и тут он будет петлять до последнего, чтобы не влезть в эту войну.