Путін збирається анексувати Харківську область – ISW

Російські війська продовжували безуспішні штурми. Колаж "Сьогодні"

Стало очевидним, що РФ планує анексувати Харківську область.

Про це повідомляють Аналітики Інституту вивчення війни (ISW)

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Підтримувані Росії окупаційна влада Харківської області заявила, що Харківська область є "невід'ємною частиною російської землі", вказуючи на те, що Кремль, ймовірно, має намір анексувати частину або всю Харківську область.

Російський окупаційний уряд у Харківській області оприлюднив новий прапор для окупаційного режиму із зображенням російського імператорського двоголового орла та символів із харківського герба XVIII ст.

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"Використання окупаційним урядом Харківської області образів та риторики імперської Росії, чітко вказують на анексію... і це підкріплює попередню оцінку ISW про те, що Кремль має ширші територіальні цілі, ніж захоплення Донецької та Луганської областей або навіть утримання півдня України", – .

Раніше сайт "Сегодня" писав про те, що російські окупаційні війська ввечері 8 липня влаштували. обстріл Харкова та області. Ракети традиційно запускали із російського Білгорода.

Також радник глави Офісу президента Олексій Арестович заявив, що перспектива настання окупантів на Харків існує. Проте, найімовірніше, загарбників туди не відправлять.