Путін відправив до Маріуполя на "ліквідацію" окупантів, які влаштували геноцид під Києвом – "Азов"

За місяць окупації у Бучі солдати з Хабаровського краю вбили кілька сотень людей / Колаж "Сьогодні"

Міжнародний злочинець із Кремля Володимир Путін вирішив позбутися свідків масових вбивств мирних жителів під Києвом, які місяць звірствували в Ірпені, Бучі, Гостомелі та інших населених пунктах. Нині ці формування помітили бійці полку "Азов" у Маріуполі, де точаться бої.

Про це заявив заступник командира полку "Азов" капітан Святослав Паламар у відеозверненні, розміщеному на телеграм-каналі "Азова".

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Заява

"Ворог не припиняє спроб взяти штурмом територію "Азовсталі". Ситуація важка, подекуди – критична. За допомогою танків, бронетехніки, піхоти та за підтримки артилерійських обстрілів, ракетних ударів ворог намагається прорватися. Захисники міста мужньо захищаються. Характерним є те, що їхня техніка з літерою V – це ті самі злочинці, які чинили злочини проти цивільного населення на київському напрямку. Я вважаю, що таким чином Путін хоче замістити сліди та ліквідувати цих виродків, які творили страшні звірства з нашими громадянами на київському напрямку", – сказав Паламар.

Він також розповів, за яких умов захисники Маріуполя готові піти з міста – зі зброєю, під гарантії третьої сторони, із пораненими та тілами своїх загиблих побратимів. Умови Росії про складання зброї та здачу у полон захисників Маріуполя наші військові не підтримують.

Евакуація

Святослав Паламар закликав увесь цивілізований світ приєднатися до гарантій безпеки щодо евакуації мирних громадян із міста.

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"Ті, хто перебуває на "Азовсталі", не мають можливості покинути свої підвали. Вони бояться, оскільки постійні обстріли незважаючи на заяви Російської Федерації про дотримання режиму тиші не припиняються. Ворог продовжує обстріли і безпечно покинути територію "Азовсталі" нашим цивільним поки що немає можливості. Тому я закликаю до дотримання своїх гарантій і лише таким чином і за підтримки третьої сторони цивільні вийдуть із заводу. Ми їх не утримуємо, просимо їх випустити, і тим більше ми просимо створити відповідні умови для виходу цивільних з першого дня війни", – сказав заступник командира полку "Азов".

Обстановка у Маріуполі