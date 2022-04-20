Путин отправил в Мариуполь на "ликвидацию" оккупантов, которые устроили геноцид под Киевом – "Азов"

За месяц оккупации в Буче солдаты из Хабаровского края убили несколько сотен человек / Коллаж "Сегодня"

Международный преступник из Кремля Владимир Путин решил избавиться от свидетелей массовых убийств мирных жителей под Киевом, которые месяц бесчинствовали в Ирпене, Буче, Гостомеле и других населенных пунктах. Нынче эти формирования заметили бойцы полка "Азов" в Мариуполе, где продолжаются бои.

Об этом заявил заместитель командира полка "Азов" капитан Святослав Паламар в видеообращении, размещенном на телеграм-канале "Азова".

Реклама

Заявление

"Враг не прекращает попытки взять штурмом территорию "Азовстали". Ситуация тяжелая, кое-где – критическая. При помощи танков, бронетехники, пехоты и при поддержке артиллерийских обстрелов, ракетных ударов враг пытается прорваться. Защитники города мужественно защищаются. Характерным есть то, что их техника с буквой V – это те самые преступники, которые совершали преступления против гражданского населения на киевском направлении. Я считаю, что таким образом Путин хочет замести следы и ликвидировать этих ублюдков, которые творили страшные зверства с нашими гражданами", – сказал Паламар.

Он также рассказал, при каких условиях защитники Мариуполя готовы уйти из города – с оружием, под гарантии третьей стороны, с ранеными и телами своих погибших побратимов. Условия России про сложение оружия и сдачу в плен защитников Мариуполя наши военные не поддерживают.

Эвакуация

Святослав Паламар призвал весь цивилизованный мир присоединиться к гарантиям безопасности по эвакуации мирных граждан из города.

Реклама

"Находящиеся на "Азовстали" не имеют возможности покинуть свои подвалы. Они боятся, поскольку постоянные обстрелы несмотря на заявления Российской Федерации про соблюдение режима тишины не остановились. Враг продолжает обстрелы и безопасно покинуть территорию "Азовстали" нашим гражданским людям пока нет возможности. Поэтому я призываю к соблюдению своих гарантий и лишь таким образом и за поддержки третьей стороны гражданские выйдут с завода. Мы их не удерживаем. Мы просим их выпустить, и тем более мы просим создать соответствующие условия для выхода гражданских с первого дня войны", – сказал заместитель командира полка "Азов".

Обстановка в Мариуполе