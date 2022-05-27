Путін активував Януковича: втікач попередив "про небезпеку"

Віктор Янукович виступив із зверненням. / Фото: Колаж: Сьогодні

У Кремлі не вийшло за три дні посадити втеклого колишнього президента Віктора Януковича на київський трон, тому там вигадали йому іншу роль – не залишатися ж йому далеко від насильницького впровадження "російського світу" на його батьківщині. Роль – оракула, який віщає, що все пропало.

Думки Януковича про те, що ж чекає на Україну в найближчому майбутньому, якщо вона не зупиниться, опублікував його прессекретар Юрій Кірасир.

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Зупиніться!

Головна думка звернення Януковича у тому, що державності України загрожує повне знищення. Причому не з боку Росії, яка вже захопила частину Херсонської та Запорізької областей, а з боку... Польщі.

"Трагедія, що розігрується на очах усього світу в країні, народ якої на демократичних виборах обрав мене своїм президентом, є моєю особистою драмою. І як людину і як політика... Як не боляче мені про це сьогодні писати, але державність України перебуває у надзвичайній небезпеці. Їй загрожує повне знищення. При цьому йдеться не лише про ризик втратити величезні території на півдні та сході країни", – попередив утікач, якого в Україні очікує кримінальне провадження за статтею державна зрада.

При цьому виявляється, за словами Януковича, не Росія є головною загрозою незалежності України, а наш головний союзник.

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Наприкінці захоплюючої історії, як західний світ розігрує карту України, Віктор Федорович попередив: "Є великий закон життя – що посієш, те й пожнеш. Звичайно, про це треба було думати раніше, але й зараз ще не пізно ".

Навколо президента-втікача