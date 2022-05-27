Путін активував Януковича: втікач попередив "про небезпеку"

Віктор Янукович виступив із зверненням. / Фото: Колаж: Сьогодні
У Кремлі не вийшло за три дні посадити втеклого колишнього президента Віктора Януковича на київський трон, тому там вигадали йому іншу роль – не залишатися ж йому далеко від насильницького впровадження "російського світу" на його батьківщині. Роль – оракула, який віщає, що все пропало.
Думки Януковича про те, що ж чекає на Україну в найближчому майбутньому, якщо вона не зупиниться, опублікував його прессекретар Юрій Кірасир.
Зупиніться!
Головна думка звернення Януковича у тому, що державності України загрожує повне знищення. Причому не з боку Росії, яка вже захопила частину Херсонської та Запорізької областей, а з боку... Польщі.
"Трагедія, що розігрується на очах усього світу в країні, народ якої на демократичних виборах обрав мене своїм президентом, є моєю особистою драмою. І як людину і як політика... Як не боляче мені про це сьогодні писати, але державність України перебуває у надзвичайній небезпеці. Їй загрожує повне знищення. При цьому йдеться не лише про ризик втратити величезні території на півдні та сході країни", – попередив утікач, якого в Україні очікує кримінальне провадження за статтею державна зрада.
При цьому виявляється, за словами Януковича, не Росія є головною загрозою незалежності України, а наш головний союзник.
Наприкінці захоплюючої історії, як західний світ розігрує карту України, Віктор Федорович попередив: "Є великий закон життя – що посієш, те й пожнеш. Звичайно, про це треба було думати раніше, але й зараз ще не пізно ".
Навколо президента-втікача
- А тим часом, Печерський районний суд Києва 23 травня дозволив взяти під варту Віктора Януковича у справі про підписання так званих Харківських угод 2010 року, що трактується нашими прокурорами як зрада батьківщині.
- Янукович відмовляється вірити, що він був позбавлений звання президента – подав до суду. Проте й українські суди відмовляються зберігати його це звання.
- 8 березня колишній президент України звернувся з посланням до українців, а також до президента Володимира Зеленського. Нібито висловлюючи співчуття, він навіть визнав, що не є легітимним президентом, як заявляли його адвокати.