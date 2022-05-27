Путин активировал Януковича: беглец предупредил "об опасности"

Виктор Янукович выступил с обращением. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Кремле не получилось за три дня посадить беглого бывшего президента Виктора Януковича на киевский трон, поэтому там придумали ему другую роль – не оставаться же ему вдали от насильственного внедрения "русского мира" на его родине. Роль – оракула, который вещает, что все пропало.

Мысли Януковича о том, что же ждет Украину в ближайшем будущем, если она не остановится, опубликовал его пресс-секретарь Юрий Кирасир.

Реклама

Остановитесь!

Главная мысль обращения Януковича заключается в том, что государственности Украины грозит полное уничтожение. Причем, не со стороны России, которая захватила уже часть Херсонской и Запорожской областей, а со стороны... Польши.

"Трагедия, разыгрывающаяся на глазах у всего мира в стране, народ которой на демократических выборах избрал меня своим президентом, является моей личной драмой. И как человека и как политика... Как ни больно мне об этом сегодня писать, но государственность Украины находится в крайней опасности. Ей грозит полное уничтожение. При этом речь идет не только о риске потерять огромные территории на юге и востоке страны", – предупредил беглец, которого в Украине ожидает криминальное производство по статье государственная измена.

При этом, оказывается, по словам Януковича, не Россия является главной угрозой независимости Украины, а главный наш союзник.

Реклама

В конце увлекательной истории, как западный мир разыгрывает карту Украины, Виктор Федорович предупредил: "Есть великий закон жизни – что посеешь, то и пожнешь. Конечно, об этом нужно было думать раньше, но и сейчас еще не поздно".

Вокруг беглого президента