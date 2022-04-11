Постраждали і мирні, і військові – що відбувається в Маріуполі після можливої хіматаки

Військовослужбовці намагаються встановити, що сталося. / Фото: Колаж: Сьогодні

Російські окупанти використали в Маріуполі отруйну речовину невідомого походження. Наразі військові намагаються встановити, що було використано.

Про це повідомив кореспондент "Сьогодні" під час телемарафону.

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Що відбувається

"Наразі військовослужбовці намагаються встановити, що було використано. Поки що надається допомога постраждалим – як мирним жителям, так і військовим. Спостерігаються наслідки – це сталося буквально 1,5 години тому", – сказав він.

За словами кореспондента, скидання речовини було з безпілотного літального апарату:

"Жорстокість і цинізм із кожним днем дедалі вищі. Здається, що цьому немає меж, але, на жаль, ми фіксуємо, що це відбувається за геометричною прогресією. З кожним днем ця жорстокість російських окупаційних військ зростає – це підтверджують місцеві жителі, яким вдається вирватися з міста".

Нагадаємо, представник так званої "народної міліції ДНР" Едуард Басурін 11 квітня заявив, що проти захисників Маріуполя можуть бути залучені "хімічні війська".

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