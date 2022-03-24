Посольство Словаччини переїхало з Києва до Ужгорода

Штаб-квартиру посольства Словаччини перенесли із Києва до Ужгорода. Фото: колаж "Сьогодні"

Міністерство закордонних справ Словацької Республіки перенесло штаб-квартиру посольства з Києва до Ужгорода. Про це повідомив глава МЗС Словаччини Іван Корчок, інформує словацьке новинне агентство TASR.

"Цим кроком Словаччина хоче показати, що вона залишається в Україні, і таким чином офіс повністю функціонуватиме з Ужгорода. Будуть ті ж робітники, яких евакуювали з Києва. Міністерство постійно оцінюватиме ситуацію у зв'язку з війною", – сказав міністр.

Реклама

За його словами, у четвер, 24 березня, до Ужгорода приїде посол Словаччини, а його заступник вже перебуває на новому робочому місці.

"Вважаю це важливим кроком назустріч Україні. Це також важливий крок для дипломатичної служби, тому що вони допомагатимуть на місці, на кордоні. Вони повністю здійснюватимуть дипломатичну діяльність і особливо висвітлюватимуть події в Україні", – додав Іван Корчок.

Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що Німеччина та Нідерланди домовилися відправити до Словаччини військовий контингент із комплексами Patriot. Ці війська входять у контингент із 2100 солдатів з кількох країн НАТО, включаючи США. Вони сформують військове угруповання на території Словаччини, оскільки альянс зміцнює оборону на своєму східному фланзі після вторгнення Росії в Україну.

Реклама

Також ми інформували, що міністр оборони Словаччини Ярослав Надь заявляв, що його країна буде готова надати Україні свій зенітно-ракетний комплекс великої дальності С-300 за умови, що він матиме належну заміну.