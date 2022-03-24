Посольство Словакии переехало из Киева в Ужгород

Штаб-квартиру посольства Словакии перенесли из Киева в Ужгород. Фото: коллаж "Сегодня"

Министерство иностранных дел Словацкой Республики перенесло штаб-квартиру посольства из Киева в Ужгород. Об этом сообщил глава МИД Словакии Иван Корчок, информирует словацкое новостное агентство TASR.

"Этим шагом Словакия хочет показать, что она остается в Украине, и таким образом офис будет полностью функционировать из Ужгорода. Будут те же рабочие, которых эвакуировали из Киева. Министерство будет постоянно оценивать ситуацию в связи с войной", – сказал министр.

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По его словам, в четверг, 24 марта, в Ужгород приедет посол Словакии, а его заместитель уже находится на новом рабочем месте.

"Считаю это важным шагом навстречу Украине. Это также важный шаг для дипломатической службы, потому что они будут помогать на месте, на границе. Они будут полностью осуществлять дипломатическую деятельность и будут особенно освещать события в Украине", – добавил Иван Корчок.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что Германия и Нидерланды договорились отправить в Словакию военный контингент с комплексами Patriot. Данные войска входят в контингент из 2100 солдат из нескольких стран НАТО, включая США. Они сформируют военную группировку на территории Словакии, поскольку альянс укрепляет оборону на своем восточном фланге после вторжения России в Украину.

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Также мы информировали, что министр обороны Словакии Ярослав Надь заявлял, что его страна будет готова предоставить Украине свой зенитно-ракетный комплекс большой дальности С-300 при условии, что у него будет надлежащая замена.