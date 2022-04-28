Посібник окупантів? До голови громади на Сумщині прийшли з обшуками

Ладуху підозрюють у допомозі окупантам/Фото: колаж: "Сьогодні"

У голови Буринської громади на Сумщині Віктора Ладухи проводять обшуки.

Про це повідомляє "Сьогодні".

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Ладуху підозрюють у пособництві російським окупантам. Зокрема, що забезпечив проживання та комфортні умови для життєдіяльності офіцерам РФ на території громади з 24 лютого до 3 квітня.

Крім того, російським військовим голова громади надав безперешкодний доступ до лікувальних закладів, транспорту та харчових продуктів. Про обшук є постанова Подільської окружної прокуратури міста Києва від 27 квітня.

У Каховці окупанти захопили міськраду та призначили "мера"

У Каховці озброєні російські військові захопили міськраду та призначили керуючим містом ексдепутата Херсонської облради Павла Філіпчука.

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"Сьогодні, першого квітня, в приміщення Каховського міськвиконкому увійшло декілька десятків озброєних військових російської федерації разом з деякими місцевими мешканцями. Всіх працівників міськвиконкому, які на той час були на робочих місцях, зібрали в залі засідань, відібрали мобільні телефони та повідомили, що міська влада, яка на разі організовує всю роботу в громаді, не справляється зі своїми обов’язками. Військовими РФ повідомлено, що від сьогодні керувати містом буде Філіпчук Павло", – йдеться у повідомленні пресслужби Каховської міської ради.

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