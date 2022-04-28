Пособник оккупантов? К главе громады в Сумской области пришли с обысками

Ладуху подозревают в помощи оккупантам/Фото: коллаж: "Сегодня"

У главы Буринской громады в Сумской области Виктора Ладухи проводят обыски.

Об этом сообщает "Сегодня".

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Ладуху подозревают в пособничестве российским оккупантам. В частности, обеспечил проживание и комфортные условия для жизнедеятельности офицерам РФ на территории громады с 24 февраля по 3 апреля.

Кроме того, российским военным председатель громады предоставил беспрепятственный доступ к лечебным учреждениям, транспорту и пищевым продуктам. Об обыске есть постановление Подольской окружной прокуратуры города Киева от 27 апреля.

В Каховке кафиры захватили горсовет и назначили "мэра"

В Каховке вооруженные российские военные захватили горсовет и назначили управляющим городом экс-депутата Херсонского облсовета Павла Филипчука.

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"Сегодня, 1 апреля, в помещение Каховского горисполкома вошли несколько десятков вооруженных военных российской федерации вместе с некоторыми местными жителями. Всех работников горисполкома, которые в то время были на рабочих местах, собрали в зале заседаний, отобрали мобильные телефоны и сообщили, что городские власти, которые сейчас организуют всю работу в громаде, не справляются со своими обязанностями. Военные рф сообщили, что с сегодняшнего дня руководить городом будет Филипчук Павел", – говорится в сообщении пресс-службы Каховского городского совета.

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