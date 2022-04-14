Повністю закриває небо над містом: військовий експерт розповів про словацьку ППО для України

Комплекс ППО С-300. Фото: колаж "Сьогодні"

Азербайджанський військовий експерт Агіл Рустамзаде вважає, що отримати у розпал бойових дій ППО С-300 – царський подарунок. У квітні Словаччина передала саме такий зенітно-ракетний комплекс Україні.

"Вважайте, що ви можете одним таким комплексом повністю закрити небо над одним великим містом. Крім того, в радіусі його дії можна сконцентрувати інфраструктуру, пальне, боєприпаси, склади, які зазвичай зараз найбільше піддаються ракетним ударам", – вважає експерт.

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