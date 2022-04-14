Полностью закрывает небо над городом: военный эксперт рассказал о словацком ПВО для Украины

Комплекс ПВО С-300. Фото: коллаж "Сегодня"

Азербайджанский военный эксперт Агил Рустамзаде считает, что получить в разгар боевых действий ПВО С-300 – царский подарок. В апреле Словакия передала именно такой зенитно-ракетный комплекс Украине.

"Считайте, что вы можете одним таким комплексом полностью закрыть небо над одним большим городом. Кроме того, в радиусе его действия можно сконцентрировать инфраструктуру, горючее, боеприпасы, склады с которыми обычно сейчас наиболее подвержены ракетным ударам", – считает эксперт.

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