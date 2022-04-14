Полностью закрывает небо над городом: военный эксперт рассказал о словацком ПВО для Украины

Комплекс ПВО С-300. Фото: коллаж "Сегодня"
Азербайджанский военный эксперт Агил Рустамзаде считает, что получить в разгар боевых действий ПВО С-300 – царский подарок. В апреле Словакия передала именно такой зенитно-ракетный комплекс Украине.
"Считайте, что вы можете одним таким комплексом полностью закрыть небо над одним большим городом. Кроме того, в радиусе его действия можно сконцентрировать инфраструктуру, горючее, боеприпасы, склады с которыми обычно сейчас наиболее подвержены ракетным ударам", – считает эксперт.
Оружие для Украины
- Администрация президента США Джо Байдена санкционировала предоставление Украине дополнительного оружия, боеприпасов и другой помощи в области безопасности на 800 миллионов долларов. Как отмечается, новый пакет помощи будет включать в себя многие из уже предоставленных систем вооружений, а также "новые возможности", адаптированные к более широкому наступлению, которое, как ожидают в США, Россия начнет на востоке Украины.
- Президент Украины Владимир Зеленский обратился к гражданам всего мира и попросил помочь донести руководителям их стран информацию о потребностях Украины, которые помогут остановить войну. Соответствующее видеообращение украинский лидер опубликовал на своей странице в Facebook в среду, 13 апреля.
- В Германии есть согласие на поставку тяжелого оружия Украине. Это решение поддерживает правительственная коалиция. Об этом сообщил депутат Бундестага, эксперт правящей Свободной демократической партии по вопросам обороны Маркус Фабер.
- Украина нуждается в системах противовоздушной обороны, потому что Россия продолжает ракетными ударами уничтожать города и села. От постоянных бомбардировок погибают и страдают гражданские люди. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью итальянской газете La Repubblica.