Полетів до пекла: ЗСУ збили вертоліт окупантів "Алігатор" (відео)

ЗСУ нищать техніку ворога/Фото: колаж: "Сьогодні"
На Ізюмському напрямку українські захисники збили російський гелікоптер Ка-52, також відомий як "Алігатор".
Про це повідомили на сторінці 93 ОМБр Холодний Яр у Facebook.
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"По наших позиціях на Ізюмському напрямку постійно працювали ворожі вертольоти. Закидували некерованими авіаційними ракетами. Сьогодні знову вилетіло два гелікоптери. Один із них вдалося збити за допомогою ПЗРК "Ігла", — розповів військовослужбовець бригади Іван.
ЗСУ пішли у наступ на Херсонщині
Збройні сили України пішли у наступ на населений пункт Нова Каховка Херсонської області.
За словами військового експерта Олега Жданова, звільнення міста може дозволити Збройним силам України розсікти плацдарм російського угруповання на дві частини.
Більш того, в разі успіху в України з'являється можливість звільнення Херсона та оточення криворізького угруповання.