Викрадення Колихаєва. Ми дізналися, що відомо через два тижні після зникнення мера Херсона

Минуло майже два тижні з дня викрадення мера Херсона Ігора Колихаєва. / Фото: Колаж: Сьогодні

Завтра виповнюється два тижні, як викрали та вивезли в невідомому напрямку законного мера Херсона Ігоря Колихаєва. Як розповіли сайту "Сьогодні" його найближчі колеги в Херсоні, окупанти досі не висунули жодних вимог.

"Саме тому є вагомі підстави вважати, що його викрадення – це акт психологічного тиску на містян на тлі чергової підготовки окупантами фейкового "референдуму". У місті кажуть, що мера тримали, а можливо, і тримають досі у підвалі апеляційного суду, в якому, до речі, розмістилася так звана "військова адміністрація" окупантів. Як розумієте, зв'язку з мером немає, як і заяв з боку його викрадачів", – розповіли колеги Колихаєва.

Депутат Херсонської облради Сергій Хлань підтвердив нам, що звісток про долю Колихаєва за останні два тижні не було. Водночас Хлань припустив, що Колихаєва могли викрасти заради того, щоб він зобов'язав міські комунальні підприємства перейти на грошові розрахунки в рублях.

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"Його викрали незадовго до дати запровадження такого обігу", – сказав Сергій Хлань.

Чому викрали Колихаєва

Як раніше розповів радник голови Херсонської військової адміністрації Сергій Хлань, окупанти можуть звільнити мера Херсона, якщо він виконає їхні умови. Від Ігоря Колихаєва вимагають, щоб він забезпечив перехід усіх комунальних підприємств окупованого міста на російські рублі.

Хлань пояснив, що окупанти призначили свого "гауляйтера", але Колихаєв залишився в місті та керував комунальними підприємствами.

"Сталося так, що окупант поставив ультиматум, що з 1 липня всі комунальні підприємства мають підписати контракти та перейти на заробітну плату в рублях. Настав такий дедлайн, коли вже неможливо було балансувати. І ось цей дедлайн, який має відбутися через 3 дні, він все ж таки не залишив вибору", – розповів Хлань.

Він пояснив: якщо визнавати, що комунальні підприємства переукладуть контракти, то Колихаєв став би зрадником України та колаборантом, бо він би це впроваджував. Водночас у мера Херсона є варіант відмовити окупантам і сказати, що "тепер ми не зможемо знаходити спільні інтереси" і сказати їм тверде "ні".

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Раніше повідомляли, що вранці 28 червня мера Херсона Ігоря Колихаєва вивезли в невідомому напрямку.

Також ми писали, що Ігор Колихаєв за лічені години до свого викрадення встиг дати ексклюзивне інтерв'ю для сайту "Сьогодні". Ми запитали його про те, як йому живеться і працюється в окупованому місті, що саме він та його команда роблять, як живуть звичайні люди.