Подоляк: ракетний удар по Києву "відповідь із Москви" Гутеррешу?

Переговори співпали з ракетним обстрілом Києва / Колаж "Сьогодні"

В Офісі президента України не виключають, що ракетний удар по Києву пов'язаний із візитом до нашої країни генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша.

Таку думку висловив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк на своїй сторінці у Твіттері.

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Думка

" Ракетні удари центром столиці під час офіційного візиту Генерального секретаря ООН. Ще позавчора Антоніу Гутерреш сидів за довгим столом у Кремлі, а сьогодні за кілометр від нього лунають вибухи. Листівка із Москви? Нагадайте, чому Росія досі займає крісло в Раді безпеки ООН?! ", – написав Михайло Подоляк.

Візит генсека ООН

У момент "прильоту" двох російських ракет неподалік місця їх падіння проходили переговори президента України Володимира Зеленського з головою Організації Об'єднаних Націй Антоніу Гутерреша. Як повідомлялося раніше Офісом президента, сторони намітили кроки для того, щоб домогтися "зеленого коридору" для заручників окупантів на металургійному заводі "Азовсталь" у Маріуполі.

Трохи раніше Антоніу Гутерреш відвідав селище Бородянка під Києвом, яке пережило руйнівну російську окупацію. Про це повідомляє Twitter-аккаунт Управління ООН з координації гуманітарних питань.

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Генсек ООН Гутерреш прибув до України для переговорів з гуманітарної допомоги. Він зазначив, що війна має закінчитися якнайшвидше.

Двома днями раніше Антоніу Гутерреш поспілкувався з президентом РФ Володимиром Путіним у Москві, де головна тема була війна в Україні. Москва "гарантувала" гуманітарні коридори з окупованих нею українських міст. Проте недовго – за кілька годин після від'їзду Гутерреша, Путін одразу забрав свої слова, у які, до речі, у Києві не вірили.