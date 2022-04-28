Подоляк: ракетный удар по Киеву "ответка из Москвы" Гутерришу?

Переговоры совпали с ракетным обстрелом Киева / Коллаж "Сегодня"

В Офисе президента Украины не исключают, что ракетный удар по Киеву связан с визитом в нашу страну генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.

Такое мнение высказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк на своей странице в Твиттере.

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Мнение

"Ракетные удары по центру столицы во время официального визита Генерального секретаря ООН. Еще позавчера Антониу Гутерриш сидел за длинным столом в Кремле, а сегодня в километре от него раздаются взрывы. Открытка из Москвы? Напомните, почему Россия до сих пор занимает кресло в Совбезе ООН?!", – написал Михаил Подоляк.

Визит генсека ООН

В момент "прилета" двух российских ракет недалеко от места их падения проходили переговоры президента Украины Владимира Зеленского с главой Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриша. Как сообщалось ранее Офисом президента, стороны наметили шаги для того, чтобы добиться "зеленого коридора" для заложников оккупантов на металлургическом заводе "Азовсталь" в Мариуполе.

Чуть ранее Антониу Гутерриш посетил поселок Бородянка под Киевом, переживший разрушительную российскую оккупацию. Об этом сообщает Twitter-аккаунт Управления ООН по координации гуманитарных вопросов.

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Генсек ООН Гуттериш прибыл в Украину для переговоров по гуманитарной помощи. Он отметил, что война должна закончиться как можно быстрее.

Двумя днями ранее Антониу Гутерриш пообщался с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве, где главная тема была – война в Украине. Москва "гарантировала" гуманитарные коридоры из оккупированных ею украинских городов. Однако недолго – через несколько часов после отъезда Гутерриша, Путин тут же забрал обратно свои слова, в которые, к слову, в Киеве не верили.