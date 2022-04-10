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Під Миколаєвом ЗСУ збили російський бомбардувальник

Павло Заяць
10 квітня, 16:05
Українська армія відтісняє противника з займаних позицій на Миколаївському напрямку

ППО збили Су-34, який намагався атакувати Миколаїв / Фото: Колаж: Сьогодні

Зенітний ракетний підрозділ Повітряних сил ЗСУ збив російський винищувач-бомбардувальник Су-34, який намагався атакувати Миколаїв.

Про це повідомило у Facebook Оперативне командування "Південь".

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Передають, що окупанти намагаються поліпшити своє становище на Миколаївському напрямку, але українські війська продовжують знищувати ворога, відтісняючи з займаних позицій та знищуючи його ресурси.

Армія РФ тільки за цю ніч втратила 70 людей і 7 одиниць техніки.

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Втрати РФ

За даними Генштабу ЗСУ, з початку вторгнення в Україну армія РФ втратила близько 19 300 солдатів, а також понад 700 танків:

  • особовий склад – близько 19 300 осіб,
  • танки ‒ 722
  • бойові броньовані машини ‒ 1911
  • артилерійські системи – 342
  • РСЗВ – 108 од.
  • засоби ППО – 55 од.
  • літаки – 152
  • гелікоптери – 13
  • автомобільна техніка – 1384 од.
  • кораблі/катери – 7
  • цистерни з ПММ – 76
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 112
  • спеціальна техніка – 25
  • пускові установки ОТРК/ТРК – 4.