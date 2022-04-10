Под Николаевом ВСУ сбили российский бомбардировщик

ПВО сбили Су-34, который пытался атаковать Николаев / Фото: Коллаж: Сегодня
Зенитное ракетное подразделение Воздушных сил ВСУ сбило российский истребитель-бомбардировщик Су-34, пытавшийся атаковать Николаев.
Об этом сообщило в Facebook Оперативное командование "Південь".
Передают, что оккупанты пытаются улучшить свое положение на Николаевском направлении, но украинские войска продолжают уничтожать врага, оттесняя с занимаемых позиций и уничтожая его ресурсы.
Армия РФ только за эту ночь потеряла 70 человек и 7 единиц техники.
Потери РФ
По данным Генштаба ВСУ, с начала вторжения в Украину армия РФ потеряла около 19 300 солдат, а также более 700 танков:
- личный состав – около 19 300 человек,
- танки – 722
- боевые бронированные машины ‒ 1911
- артиллерийские системы – 342
- РСЗО – 108 ед.
- средства ПВО – 55
- самолеты – 152
- вертолеты – 137
- автомобильная техника – 1384 ед.
- корабли/катера – 7
- цистерны из ГСМ – 76
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 112
- специальная техника – 25
- пусковые установки ОТРК/ТРК – 4.