Под Николаевом ВСУ сбили российский бомбардировщик

ПВО сбили Су-34, который пытался атаковать Николаев / Фото: Коллаж: Сегодня

Зенитное ракетное подразделение Воздушных сил ВСУ сбило российский истребитель-бомбардировщик Су-34, пытавшийся атаковать Николаев.

Об этом сообщило в Facebook Оперативное командование "Південь".

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Передают, что оккупанты пытаются улучшить свое положение на Николаевском направлении, но украинские войска продолжают уничтожать врага, оттесняя с занимаемых позиций и уничтожая его ресурсы.

Армия РФ только за эту ночь потеряла 70 человек и 7 единиц техники.

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Потери РФ

По данным Генштаба ВСУ, с начала вторжения в Украину армия РФ потеряла около 19 300 солдат, а также более 700 танков: