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Под Николаевом ВСУ сбили российский бомбардировщик

Павел Заяц
10 апреля, 16:05
Украинская армия оттесняет противника с занимаемых позиций на Николаевском направлении

ПВО сбили Су-34, который пытался атаковать Николаев / Фото: Коллаж: Сегодня

Зенитное ракетное подразделение Воздушных сил ВСУ сбило российский истребитель-бомбардировщик Су-34, пытавшийся атаковать Николаев.

Об этом сообщило в Facebook Оперативное командование "Південь".

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Передают, что оккупанты пытаются улучшить свое положение на Николаевском направлении, но украинские войска продолжают уничтожать врага, оттесняя с занимаемых позиций и уничтожая его ресурсы.

Армия РФ только за эту ночь потеряла 70 человек и 7 единиц техники.

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Потери РФ

По данным Генштаба ВСУ, с начала вторжения в Украину армия РФ потеряла около 19 300 солдат, а также более 700 танков:

  • личный состав – около 19 300 человек,
  • танки – 722
  • боевые бронированные машины ‒ 1911
  • артиллерийские системы – 342
  • РСЗО – 108 ед.
  • средства ПВО – 55
  • самолеты – 152
  • вертолеты – 137
  • автомобильная техника – 1384 ед.
  • корабли/катера – 7
  • цистерны из ГСМ – 76
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 112
  • специальная техника – 25
  • пусковые установки ОТРК/ТРК – 4.