Оккупанты выпустили семь ракет по Николаевской области

В Николаевском и Херсонском направлении противник обороняется и пытается подтянуть резервы, наносит ракетные удары и перегруппировывается.
Об этом сообщает оперативное командование "Південь" в Facebook.
В Николаевской и Херсонской области противник отчаянно обороняется и пытается подтянуть резервы новых сил для жестких боев.
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В целях нагнетания панических настроений среди местного населения и максимального разрушения транспортных коммуникаций, враг совершил 7 ракетных ударов по Николаевской области. Пострадавших нет.
Под многочисленными вражескими обстрелами украинские войска удерживают освобожденные территории.
Также корабельная группировка противника в Черноморской операционной зоне продолжает оказывать психологическое давление по атаке побережья и нанесению ракетных ударов.
Всего за сутки на южном рубеже враг потерял 37 человек живой силы и 4 единицы техники.
Обстрел Краматорска
- Оккупанты 8 апреля ударили ракетами по железнодорожному вокзалу Краматорска Донецкой области. В результате обстрелов более 30 человек погибли и более 100 раненых.
- Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в Telegram рассказал, что во время ракетного удара на вокзале находились тысячи человек, ведь происходит эвакуация жителей Донбасса в более безопасные области Украины.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские военные не могут противостоять ВСУ в бою и поэтому стреляют по мирному населению.
- Станцию Краматорск в Донецкой области закрыли для эвакуации и приема поездов. Но эвакуационные рейсы 8 апреля отправятся из Славянска.
- Народный депутат Алексей Гончаренко заявил, что повторяется история, как с малайзийским Боингом:"Как только моральные ублюдки пустили ракету по Краматорску, начали разносить о том, что "работаем по скоплению боевиков ВСУ". Когда поняли, что натворили х**ни, начали вытирать, редактировать".