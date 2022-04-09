Під Маріуполем окупанти закатували до смерті 78-річного письменника Євгена Баля

Письменнику було 78 років / Колаж "Сьогодні"

Під Маріуполем російські окупанти три дні катували 78-річного письменникаЄвгенія Баля. Серце чоловіка не витримало, і він помер.

Про це повідомляє військовий журналіст Андрій Цаплієнко.

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У Капітана 1 рангу та письменника Євгена Баля окупанти знайшли патріотичну літературу. Через це вони три дні знущалися з чоловіка, а потім відпустили зі словами: "не воюємо з ветеранами флоту СРСР".

Письменник не зміг прийти до тями після знущань і помер.

У боях за Маріуполь загинув співзасновник Pizza Veterano Рафаель Агаєв

У Маріуполіпід час захисту міста від навали російських окупантів загинув ветеран війни на Донбасі Рафаель Агаєв, повідомив інший співзасновник мережі, ветеран російсько-української війни Леонід Остальцев у Facebook.

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Ти був поруч, коли відкривалася перша Pizza Veterano. Ти допомагав, підтримував, наставляв, вчив, злив, любив. Але русня тебе вбила... Мені шкода, Раф. Дуже. і ми обов'язково зустрінемося", – написав він.

Обстановка у Маріуполі