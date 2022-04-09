Под Мариуполем оккупанты запытали до смерти 78-летнего писателя Евгения Баля

Писателю было 78 лет / Коллаж "Сегодня"

Под Мариуполем российские оккупанты три дня пытали 78-летнего писателяЕвгения Баля. Сердце мужчины не выдержало, и он умер.

Об этом сообщает военный журналист Андрей Цаплиенко.

Реклама

У капитана 1-го ранга и писателя Евгения Баля оккупанты нашли патриотическую литературу. Из-за этого они три дня издевались над мужчиной, а потом отпустили со словами: "не воюем с ветеранами флота СССР".

Писатель не смог прийти в себя после издевательств и умер.

В боях за Мариуполь погиб соучредитель Pizza Veterano Рафаэль Агаев

В Мариуполе во время защиты города от нашествия российских оккупантов погиб ветеран войны на Донбассе Рафаэль Агаев, сообщил другой соучредитель сети, ветеран российско-украинской войны Леонид Остальцев в Facebook.

Реклама

"Ты был рядом, когда открывалась первая Pizza Veterano. Ты помогал, поддерживал, наставлял, учил, злил, любил. Но русня тебя убила... Мне жаль, Раф. Очень. Соболезнования родным и всем тем, кто тебя знал. Люблю тебя и мы обязательно встретимся", – написал он.

Обстановка в Мариуполе