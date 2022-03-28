Під Херсоном уламок ракети влучив у вікно центру реабілітації дітей

Під час обстрілу ворожий снаряд потрапив до дитячого центру / Фото: Колаж: Сьогодні

У селі Степанівка (передмістя Херсона) уламок ворожої ракети влучив у вікно Центру соціально-психологічної реабілітації дітей.

Про це повідомив в.о. директора Центру соціально-психологічної реабілітації дітей Володимир Сагайдак у Facebook.

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За попередньою інформацією, вихованці Центру та співробітники не постраждали.

"Слава Богу, що тільки осколок від ракети влучив нам у склопакет. Шкода склопакету, тільки торік замінили дерев'яні вікна, але життя цінніше. Тримаймося! Перемога за нами", – написав директор.

До центру реабілітації дітей потрапив уламок від ракети / Фото: Facebook

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