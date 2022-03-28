Под Херсоном осколок ракеты попал в окно центра реабилитации детей

Во время обстрела вражеский снаряд попал в детский центр / Фото: Коллаж: Сегодня

В селе Степановка (пригород Херсона) осколок вражеской ракеты попал в окно Центра социально-психологической реабилитации детей.

Об этом сообщил и.о. директора Центра социально-психологической реабилитации детей Владимир Сагайдак в Facebook.

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По предварительной информации, воспитанники Центра и сотрудники не пострадали.

"Слава Богу, только осколок от ракеты попал нам в стеклопакет. Жаль стеклопакета, только в прошлом году заменили деревянные окна, но жизнь ценнее. Держимся! Победа за нами", – написал директор.

В центр реабилитации детей попал осколок от ракеты / Фото: Facebook

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