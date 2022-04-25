Під Харковом ЗСУ збили ворожий винищувач-бомбардувальник Су-34 (фото/відео)

Ворожа авіація втратила ще один літак / Фото: Колаж: Сьогодні

На Харківщині українські військові збили російський літак. Про це на сторінці в Facebook повідомив пресцентр повітряного командування "Схід" Повітряних сил Збройних сил України.

"За попередніми даними, протиповітряна оборона Повітряних сил знешкодила двопогодний двомісний винищувач-бомбардувальник Су-34", – йдеться в повідомленні.

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За інформацією Суспільного, літак був збитий поблизу окупованого міста Балаклія. Очевидці повідомляють, що два пілоти катапультувалися.

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