Под Харьковом ВСУ сбили вражеский истребитель-бомбардировщик Су-34 (фото/видео)

Вражеская авиация лишилась еще одного самолета / Фото: Коллаж: Сегодня

В Харьковской области украинские военные сбили российский самолет. Об этом на странице в Facebook сообщил пресс-центр воздушного командования "Восток" Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

"По предварительным данным, противовоздушная оборона Воздушных сил обезвредила всепогодный двухместный истребитель-бомбардировщик Су-34", – говорится в сообщении.

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По информации Суспільного, самолет был сбит вблизи оккупированного города Балаклея. Очевидцы сообщают, что два пилота катапультировались.

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