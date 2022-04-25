Под Харьковом ВСУ сбили вражеский истребитель-бомбардировщик Су-34 (фото/видео)

Вражеская авиация лишилась еще одного самолета / Фото: Коллаж: Сегодня
В Харьковской области украинские военные сбили российский самолет. Об этом на странице в Facebook сообщил пресс-центр воздушного командования "Восток" Воздушных сил Вооруженных сил Украины.
"По предварительным данным, противовоздушная оборона Воздушных сил обезвредила всепогодный двухместный истребитель-бомбардировщик Су-34", – говорится в сообщении.
По информации Суспільного, самолет был сбит вблизи оккупированного города Балаклея. Очевидцы сообщают, что два пилота катапультировались.
Обстановка в Украине
- На Харьковщине наши военные ликвидировали три вражеских танка вместе с личным составом.
- Командование Воздушных сил ВСУ сообщило, что 21 апреля ликвидировали 15 воздушных целей российских оккупантов, в том числе три самолета и три вертолета.
- Генеральный штаб Вооруженных сил Украины отчитался о том, что по состоянию на 22 апреля потери российских войск в войне уже составляют около 21 200 человек.
- Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова заявила, что более 100 жителей Попасной Луганской области умерли из-за российских военных. Также оккупанты контролируют почти половину города. Именно из-за этого эвакуация мирных жителей очень усложняется.
- В Луганской области российские войска наступают по трем направлениям – Рубежное, Попасная, Новотошковское. А в Новоайдар доставлены 270 раненых и погибших россиян.