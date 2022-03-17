В Україні вже немає місць, де б не наслідили окупанти – Монастирський

Глава МВС Денис Монастирський розповів про ситуацію у країні / Фото: Колаж: Сьогодні

У різних регіонах України регулярно затримують диверсійні групи. Про це повідомив глава МВС Денис Монастирський, повідомляє урядовий портал.

"На жаль, в Україні сьогодні не залишилось місць, де відсутня явна воєнна загроза. Ми вже не назвемо області, де не відбувалися обстріли, або де б не було представників диверсійних груп. На жаль, це явище вже стало для нас звичним. У Києві я, наприклад, щодня отримую інформацію про затриманих представників ворожих ДРГ, коректувальників вогню. Вони також є і на Львівщині, Івано-Франківщині, Рівненщині. Ця проблема сьогодні є повсюди", – наголосив Монастирський.

Він також розповів про зменшення кількості блокпостів на автошляхах країни: з 2 тисяч їх залишилося 1,5 тисячі, і планується залишити 800. Головними на блокпостах будуть представники Нацполіції.

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Крім того, Монастирський повідомив про затримання окупантами представників органів держвлади та активістів, які виходять на майдани міст з протестами проти вторгнення та допомагають розподіляти гуманітарну допомогу, що надходить мирним громадянам з неокупованої території України.

Ситуація в Україні 17 березня