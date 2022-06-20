Полонені в Сєвєродонецьку окупанти шоковані нищівними втратами РФ (відео)

Окупанти несуть серйозні втрати на Донбасі. / Фото: Колаж: Сьогодні

Окупанти зазнають величезних втрат у боях на сході України. Чергові свідчення цього надав полонений уродженець Луганська, якого мобілізували на війну з лав так званої "народної міліції ЛНР".

Відео допиту бойовика опублікувала СБУ.

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Зокрема, він згадує Рубіжне, де в боях за одну вулицю полягло 70% від його роти. А взяти її окупанти не могли майже місяць.

Це при тому, що східній ділянці фронту ворог має чисельну перевагу щонайменше у 20 разів.

"Улицу Ленина (зараз Володимирська – прим.) мы проходили в общей сумме недели 3, может 4", – зізнається полонений. Просувалися з такими боями і втратами, що "за это время были большие разрушения, большие потери… от роты процентов 70".

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Втрати росіяни поповнювали мобілізованими новобранцями. І з Рубіжного "підкріплену" таким чином бригаду відправили на Сєвєродонецьк.

Там ЗСУ зустріли окупантів шквальним вогнем у промзоні. Це спонукало загарбників здатися, щоб принаймні зберегти життя. Наразі цей та інші полонені з незаконних збройних формувань надають свідчення слідчим СБУ.

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Втрати окупаційної армії

Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 20.06 орієнтовно склали:

особового складу – близько 33 800 (+200 за останню добу) осіб ліквідовано;

танків – 1477 (+9);

бойових броньованих машин – 3588 (+11);

артилерійських систем – 749 (+4);

РСЗВ – 238 (+3);

засобів ППО – 98;

літаків – 216;

вертольотів – 181;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 601 (+3);

крилатих ракет – 130;

кораблі/катери – 14;

автомобільна техніка та автоцистерни – 2527 (+4);

спеціальна техніка – 55.

Раніше ми писали, що російські окупанти стягнули в Луганську область майже всі свої війська, які можна було стягнути – навіть із сусідніх напрямків.

Станом на ранок 20 червня стало відомо, що російські окупанти взяли під контроль Метьолкіне поблизу Сєвєродонецька. Бої тривають у багатьох селищах навколо Сєвєродонецька та Лисичанська