Пленные в Северодонецке оккупанты шокированы сокрушительными потерями РФ (видео)

Оккупанты несут серьезные потери на Донбассе. / Фото: Коллаж: Сегодня
Оккупанты терпят огромные потери в боях на востоке Украины. Очередные свидетельства этому предоставил пленный уроженец Луганска, мобилизованный на войну из рядов так называемой "народной милиции ЛНР".
Видео допроса боевика опубликовала СБУ.
В частности, он упоминает Рубежное, где в боях за одну улицу пало 70% от его роты. А взять ее оккупанты не могли почти месяц.
Это при том, что на восточном участке фронта враг имеет численное преимущество по меньшей мере в 20 раз.
"Улицу Ленина (сейчас Владимирская – прим.) мы проходили в общей сумме недели 3, может 4", – признается пленник. Продвигались с такими боями и потерями, что "за это время были большие разрушения, большие потери… от роты процентов 70" .
Потери россияне восполняли мобилизованными новобранцами. И из Рубежного "подкрепленную" таким образом бригаду отправили на Северодонецк.
Там ВСУ встретили оккупантов шквальным огнем в промзоне. Это побудило захватчиков сдаться, чтобы по крайней мере сохранить жизнь. В настоящее время этот и другие пленные из незаконных вооруженных формирований дают показания следователям СБУ.
Потери оккупационной армии
Общие боевые потери противника с 24.02 по 20.06 ориентировочно составили:
- личного состава – около 33 800 (+200 за последние сутки) лиц ликвидировано;
- танков – 1477 (+9);
- боевых бронированных машин – 3588 (+11);
- артиллерийских систем – 749 (+4);
- РСЗО – 238 (+3);
- средств ПВО – 98;
- самолетов – 216;
- вертолетов – 181;
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 601 (+3);
- крылатых ракет – 130;
- корабли/катера – 14;
- автомобильная техника и автоцистерны – 2527 (+4);
- специальная техника – 55.
Раньше мы писали, что российские оккупанты стянули в Луганскую область почти все свои войска, которые можно было взыскать – даже с соседних направлений.
По состоянию на утро 20 июня стало известно, что российские оккупанты взяли под контроль Метелкино близ Северодонецка. Бои продолжаются во многих поселках вокруг Северодонецка и Лисичанска