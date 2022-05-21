План Росії влаштувати "розвідувальний удар" по-сирійськи провалився – британська розвідка

Сирійський досвід не допоміг російській армії у війні з Україною / Фото: Колаж: Сьогодні

Росія не змогла скористатись перевагою в авіації, яку мала напередодні вторгнення. Про це йдеться у звіті розвідки Великої Британії в Twitter.

У війні, яку розв'язала Росія в Україні, особливу роль відіграє безпілотна авіація.

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"Росія намагалася реалізувати концепцію "розвідувального удару", яку відпрацювала в Сирії. Вона має на увазі використання розвідувальних дронів для знаходження цілей, які згодом повинні знищуватися бойовою авіацією або артилерією", – зазначили у розвідці.

Але українська армія, на відміну від сирійських ополченців, чудово вміє боротися із російськими дронами. Через три місяці війни втрати БПЛА настільки великі, що можливості окупантів зменшуються.

"Якщо Росія продовжить втрачати безпілотники такими ж темпами, можливості розвідки, спостереження та рекогносцування її військ погіршуватимуться, що в цілому негативно позначиться на оперативній ефективності. Росії доводиться в обмеженому форматі використовувати авіацію у війні з Україною. Пілоти РФ намагаються залітати на українську територію" і завдавати ударів з далекої відстані. Вони, очевидно, бояться потрапити під удар ППО ЗСУ", – йдеться у звіті.

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