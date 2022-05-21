План России устроить "разведывательный удар" по-сирийски провалился – британская разведка

Сирийский опыт не помог российской армии в войне с Украиной / Фото: Коллаж: Сегодня
Россия не смогла воспользоваться преимуществом в авиации, которое имели накануне вторжения. Об этом в Twitter говорится в отчете разведки Великобритании.
В войне, которую развязала Россия в Украине, особую роль играет беспилотная авиация.
"Россия пыталась реализовать концепцию "разведывательного удара", которую отработала в Сирии. Она подразумевает использование разведывательных дронов для нахождения целей, которые впоследствии должны уничтожаться боевой авиацией или артиллерией", – отметили в разведке.
Но украинская армия, в отличие от сирийских ополченцев, прекрасно умеет бороться с российскими дронами. Спустя три месяца войны потери БПЛА настолько велики, что возможности оккупантов уменьшаются.
"Если Россия продолжит терять беспилотники такими же темпами, возможности разведки, наблюдения и рекогносцировки ее войск будут ухудшаться, что в целом негативно скажется на оперативной эффективности. России приходится в ограниченном формате использовать авиацию в войне с Украиной. Пилоты РФ стараются не залетать на украинскую территорию и наносить удары с дальнего расстояния. Они, очевидно, боятся попасть под удар ПВО ВСУ", – говорится в отчете.
87-й день войны в Украине
- Оккупанты ракетами обстреляли Ровенскую и Винницкую области. Сегодня украинские военные сбили вражескую ракету вблизи г. Немиров.
- В Украине продолжаются обстрелы вдоль всей линии столкновения и в глубине обороны наших войск в Донецком операционном районе и на Славянском направлении. Остается угроза ракетных ударов с территории Беларуси. Кроме того, в Мариуполе противник принимает меры по восстановлению функционирования порта.
- Российские оккупанты планируют возобновить наступление в направлении Ямполь – Северск с форсированием реки Северский Донец. Там зафиксировали сосредоточение специальной техники. Также захватчики перебрасывают дополнительные подразделения.
- Очередной жертвой бессмысленных действий российских захватчиков стал стадион "Солнечный" в Харькове. Во время одного из обстрелов оккупанты практически уничтожили арену, на которой тренировалась сборная Украины.
- Российские оккупанты за сутки потеряли 150 человек личного состава, 26 боевых бронированных машин и 1 вертолет.
- В Мариуполе оккупанты проводят эвакуацию мирного населения. При посадке оккупанты сообщают жителям города, что их повезут в село Безыменное Азовского района, где находится фильтрационный лагерь, а потом отправят в Россию.