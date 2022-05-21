План России устроить "разведывательный удар" по-сирийски провалился – британская разведка

Сирийский опыт не помог российской армии в войне с Украиной / Фото: Коллаж: Сегодня

Россия не смогла воспользоваться преимуществом в авиации, которое имели накануне вторжения. Об этом в Twitter говорится в отчете разведки Великобритании.

В войне, которую развязала Россия в Украине, особую роль играет беспилотная авиация.

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"Россия пыталась реализовать концепцию "разведывательного удара", которую отработала в Сирии. Она подразумевает использование разведывательных дронов для нахождения целей, которые впоследствии должны уничтожаться боевой авиацией или артиллерией", – отметили в разведке.

Но украинская армия, в отличие от сирийских ополченцев, прекрасно умеет бороться с российскими дронами. Спустя три месяца войны потери БПЛА настолько велики, что возможности оккупантов уменьшаются.

"Если Россия продолжит терять беспилотники такими же темпами, возможности разведки, наблюдения и рекогносцировки ее войск будут ухудшаться, что в целом негативно скажется на оперативной эффективности. России приходится в ограниченном формате использовать авиацию в войне с Украиной. Пилоты РФ стараются не залетать на украинскую территорию и наносить удары с дальнего расстояния. Они, очевидно, боятся попасть под удар ПВО ВСУ", – говорится в отчете.

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