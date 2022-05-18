Пережив другу світову війну: окупанти знищили єдиний в Україні генетичний банк рослин (фото)

Ворог знищив Український генетичний банк рослин/Фото: колаж: "Сьогодні"

У Харкові російські окупанти повністю знищили єдиний в Україні Національний центр генетичних ресурсів рослин. У світі таких не багато.

Про це йдеться в заяві Комітету гуманітарної та інформаційної політики.

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"Снаряд влучив у будівлю Інституту рослинництва ім. Юр'єва, де зберігалися зразки понад 160 тисяч сортів рослин з усього світу, які збирали десятиліттями", — йдеться в повідомленні.

Серед знищених зразків рослин були сорти, яким сотні років. Їх більше не можна відновити.

"Український генетичний банк рослин пережив Другу світову, окупацію Харкова, але не пережив навали росіян", — заявили в Комітеті гуманітарної та інформаційної політики.

Окупанти відмовилися від планів захопити весь Донбас

Російські окупанти після серії поразок були вимушені відмовитись від планів виходу на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей, заявив глава Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

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За словами Гайдая, наразі вони сподіваються захопити хоча б Луганщину.

"Апетити у них ідуть кудись за обрій, але весь світ чітко вже розуміє, що цей хворий дідусь (Володимир Путін. – Ред.) зупиняється там, де його зупиняють. Всі їхні апетити ми бачили і розуміли з початку повномасштабної агресії – і вся Україна, і Київ за 4 дні, і Одеса, Миколаїв, Харків. Потім вони зменшувались", – підкреслив глава ОВА.

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