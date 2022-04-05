Переплутали з ЗСУ: російських окупантів розбомбила власна авіація – журналіст

Окупантів розбомбила власна авіація / Фото: Колаж: Сьогодні
В Україні російська авіація розбомбила підрозділи власної мотострілецької бригади, переплутавши їх з українськими військовими.
Про це повідомив у Facebook журналіст Роман Цибмалюк.
"Під час бойових дій в Україні, 38 окрема мотострілецька бригада (в/ч 21720, м. Катеринославка, Амурська область) зазнала значних втрат особового складу від своєї бомбардувальної авіації, яка в нічний час доби не змогла відрізнити свої війська від ЗСУ", – розповів він.
За словами журналіста, після бомбардування авіацією своїх позицій, "командир 38 омсбр полковник Курбанов Андрій Борисович попросив командувача Східного військового округу генерал-полковника Чайка Олександра Юрійовича більше не надавати йому такої авіаційної підтримки".
Загальні втрати окупантів
Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив інформацію про загальні бойові втрати противника з 24 лютого до 5 квітня:
- особовий склад – близько 18500 осіб,
- танки ‒ 676 од.
- бойові броньовані машини ‒ 1858 од.,
- артилерійські системи – 332 од.,
- РСЗВ – 107 од.,
- засоби ППО – 55 од.,
- літаки – 150 од.,
- вертольоти – 134 од.,
- автомобільна техніка – 1322 од.,
- кораблі/катери – 7 од.,
- цистерн з ПММ – 76,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 94.
- спеціальна техніка – 25.
- пускові установки ОТРК/ТРК – 4.