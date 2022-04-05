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Переплутали з ЗСУ: російських окупантів розбомбила власна авіація – журналіст

Павло Заяць
5 квітня, 14:14
Військові РФ, які потрапили під власні бомби, попросили більше не надавати такої підтримки з повітря

Окупантів розбомбила власна авіація / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні російська авіація розбомбила підрозділи власної мотострілецької бригади, переплутавши їх з українськими військовими.

Про це повідомив у Facebook журналіст Роман Цибмалюк.

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"Під час бойових дій в Україні, 38 окрема мотострілецька бригада (в/ч 21720, м. Катеринославка, Амурська область) зазнала значних втрат особового складу від своєї бомбардувальної авіації, яка в нічний час доби не змогла відрізнити свої війська від ЗСУ", – розповів він.

За словами журналіста, після бомбардування авіацією своїх позицій, "командир 38 омсбр полковник Курбанов Андрій Борисович попросив командувача Східного військового округу генерал-полковника Чайка Олександра Юрійовича більше не надавати йому такої авіаційної підтримки".

Загальні втрати окупантів

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив інформацію про загальні бойові втрати противника з 24 лютого до 5 квітня:

  • особовий склад – близько 18500 осіб,
  • танки ‒ 676 од.
  • бойові броньовані машини ‒ 1858 од.,
  • артилерійські системи – 332 од.,
  • РСЗВ – 107 од.,
  • засоби ППО – 55 од.,
  • літаки – 150 од.,
  • вертольоти – 134 од.,
  • автомобільна техніка – 1322 од.,
  • кораблі/катери – 7 од.,
  • цистерн з ПММ – 76,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 94.
  • спеціальна техніка – 25.
  • пускові установки ОТРК/ТРК – 4.