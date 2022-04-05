Перепутали с ВСУ: российских оккупантов разбомбила собственная авиация – журналист

Оккупантов разбомбила собственная авиация / Фото: Коллаж: Сегодня
В Украине российская авиация разбомбила подразделения собственной мотострелковой бригады, приняв их за украинских военных.
Об этом сообщил в Facebook журналист Роман Цибмалюк.
"Во время боевых действий в Украине, 38 отдельная мотострелковая бригада (в/ч 21720, г. Екатеринославка, Амурская область) понесла значительные потери личного состава от своей бомбардировочной авиации, которая в ночное время суток не смогла отличить свои войска от ВСУ", – рассказал он.
По словам журналиста, после бомбардировки авиацией своих же позиций, "командир 38 омсбр полковник Курбанов Андрей Борисович попросил командующего Восточного военного округа генерал-полковника Чайко Александра Юрьевича больше не оказывать ему такой авиационной поддержки".
Общие потери оккупантов
Генеральный штаб ВСУ обнародовал информацию про общие боевые потери противника с 24 февраля по 5 апреля:
- личный состав – около 18500 человек,
- танки ‒ 676 ед,
- боевые бронированные машины ‒ 1858 ед,
- артиллерийские системы – 332 ед,
- РСЗО – 107 ед,
- средства ПВО – 55 ед,
- самолеты – 150 ед,
- вертолеты – 134 ед,
- автомобильная техника – 1322 ед,
- корабли /катера – 7 ед,
- цистерн с ГСМ – 76,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 94.
- специальная техника – 25.
- пусковые установки ОТРК/ТРК – 4.