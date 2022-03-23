Переїхав танком: військовий РФ помстився командиру за втрати в Україні

Роман Цимбалюк розповів, як командиру окупантів помстилися за втрати / Фото: Колаж: Сьогодні

Під Києвом російський військовий наїхав танком на свого командира, якого вважав винним у великих втратах окупантів.

Про це повідомив у Facebook журналіст Роман Цимбалюк.

Реклама

За інформацією журналіста, дві БТГр 37 окремої мотострілецької бригади (в/ч 69647, Кяхта) у ході бойових дій у районі Макарова (Київська обл.) з більш ніж 1500 військовослужбовців, втратили близько 50% особового складу, дуже багато солдатів отримали поранення різного ступеня тяжкості.

"Військовослужбовець танкового батальйону 37 омсбр звинуватив у загибелі друзів-сослуживців командира бригади полковника Медведєва Юрія. Вибравши зручний момент, під час бою, переїхав танком командира, що стояв поруч, пошкодивши йому обидві ноги", – пише він.

Як повідомив Цимбалюк, зараз полковник Медведєв перебуває в лікарні на території Білорусі, чекаючи на грошову компенсацію за бойове поранення, отримане під час виконання "спеціальної військової операції із захисту Донбасу". Також повідомляється, що полковника Медведєва нагороджено орденом мужності.

Загальні втрати окупантів

За даними Генштабу ЗСУ, загальні бойові втрати противника з 24.02 до 23.03 орієнтовно становили:

Реклама