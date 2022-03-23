Переехал танком: военный РФ отомстил командиру за потери в Украине

Роман Цимбалюк рассказал, как командиру оккупантов отомстили за потери / Фото: Коллаж: Сегодня
Под Киевом российский военный наехал танком на своего командира, которого считал виновным в крупных потерях оккупантов.
Об этом сообщил в Facebook журналист Роман Цимбалюк.
По информации журналиста, две БТГр 37 отдельной мотострелковой бригады (в/ч 69647, Кяхта) в ходе боевых действий в районе Макарова (Киевская обл.) из более чем 1500 военнослужащих, потеряли около 50% личного состава, очень много солдат получили ранения разной степени тяжести.
"Военнослужащий танкового батальона 37 омсбр обвинил в гибели друзей-сослуживцев командира бригады полковника Медведева Юрия. Выбрав удобный момент, во время боя, переехал танком стоящего рядом командира, повредив ему обе ноги", – пишет он.
Как сообщил Цимбалюк, сейчас полковник Медведев находится в больнице на территории Беларуси, в ожидании денежной компенсации за боевое ранение, полученное в ходе выполнения "специальной военной операции по защите Донбасса". Также сообщается, что полковник Медведев награжден орденом мужества.
Общие потери оккупантов
По данным Генштаба ВСУ, общие боевые потери противника с 24.02 по 23.03 ориентировочно составили:
- личного состава – около 15 600,
- танков ‒ 517,
- боевых бронированных машин ‒ 1578,
- артиллерийских систем – 267,
- РСЗО – 80,
- средств ПВО – 47,
- самолетов – 101,
- вертолетов – 124,
- автомобильной техники – 1008,
- кораблей – 4,
- цистерн с ГСМ – 70,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 42,
- специальной техники – 15.