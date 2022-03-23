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Переехал танком: военный РФ отомстил командиру за потери в Украине

Павел Заяц
23 марта, 12:34
Крупная группировка оккупантов потеряла до 50% личного состава в боях под Киевом

Роман Цимбалюк рассказал, как командиру оккупантов отомстили за потери / Фото: Коллаж: Сегодня

Под Киевом российский военный наехал танком на своего командира, которого считал виновным в крупных потерях оккупантов.

Об этом сообщил в Facebook журналист Роман Цимбалюк.

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По информации журналиста, две БТГр 37 отдельной мотострелковой бригады (в/ч 69647, Кяхта) в ходе боевых действий в районе Макарова (Киевская обл.) из более чем 1500 военнослужащих, потеряли около 50% личного состава, очень много солдат получили ранения разной степени тяжести.

"Военнослужащий танкового батальона 37 омсбр обвинил в гибели друзей-сослуживцев командира бригады полковника Медведева Юрия. Выбрав удобный момент, во время боя, переехал танком стоящего рядом командира, повредив ему обе ноги", – пишет он.

Как сообщил Цимбалюк, сейчас полковник Медведев находится в больнице на территории Беларуси, в ожидании денежной компенсации за боевое ранение, полученное в ходе выполнения "специальной военной операции по защите Донбасса". Также сообщается, что полковник Медведев награжден орденом мужества.

Общие потери оккупантов

По данным Генштаба ВСУ, общие боевые потери противника с 24.02 по 23.03 ориентировочно составили:

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  • личного состава – около 15 600,
  • танков ‒ 517,
  • боевых бронированных машин ‒ 1578,
  • артиллерийских систем – 267,
  • РСЗО – 80,
  • средств ПВО – 47,
  • самолетов – 101,
  • вертолетов – 124,
  • автомобильной техники – 1008,
  • кораблей – 4,
  • цистерн с ГСМ – 70,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 42,
  • специальной техники – 15.