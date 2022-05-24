Перед зануренням на дно загарбники з крейсера "Москва" пропонували здатися захисникам Зміїного – перехоплення

У мережі опублікували перехоплення, де окупанти пропонували здатися захисникам Зміїного. / Фото: Колаж: Сьогодні

Журналіст Андрій Цаплієнко опублікував аудіо із закликами здатися з тоді ще цілого крейсера "Москва". Ці заклики почули прикордонники острова Зміїний перед тим, як відповісти легендарною фразою про "російський військовий корабель".

Про це він написав у себе в Telegram-каналі.

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Аудіозапис

Так, чути, як окупанти пропонують захисникам Зміїного здатися, отримати квартири, гарну зарплату та пенсію:

"У вас є всі шанси на нормальне, чесне життя без участі в черговій братовбивчій війні на користь заокеанських господарів. Якщо ви відмовитеся від участі в братовбивчій війні і виберете правильну сторону, то у вас буде можливість гідно влаштувати ваше життя на громадянці або продовжити службу в ЗС РФ із перспективою кар'єрного зростання, стабільною заробітною платою, розв'язати житлові проблеми, отримати хорошу військову пенсію на старості, жити в єдиній великій країні".

Водночас окупанти просять українських військових "ухвалити правильне рішення":

"Залиштеся живими та живіть правильно! Для цього достатньо лише повідомити на 17-му каналі про свою згоду підняти білий прапор та діяти згідно з подальшими нашими вказівками, розрядити зброю, припинити зв'язок зі своїм командуванням".

Проте вже всі знають, що росіяни почули у відповідь: "Російський військовий корабль, йди на**й!". Ця фраза широко розійшлася в мережі та стала одним із символів опору вторгненню.

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Далі 13 квітня ЗСУ підбили крейсер "Москва", який атакував Зміїний, ракетами "Нептун". Пізніше стало відомо, що флагман Чорноморського флоту затонув.

Нагадаємо, Головне управління розвідки України повідомило, що російські окупанти зазнали величезних втрат на острові Зміїний, який є як для України, так і для Росії стратегічно важливим. З 40 зв'язківців РФ у живих залишилося лише 8 осіб.

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