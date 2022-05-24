"Ми всі почули його голос" – мати Романа Грибова не вірить, що російський військовий корабель послав не її син

Повідомлення Держприкордонслужби про те, що знаменитий мем із острова Зміїний належить прикордоннику, а Роман Грибов був частиною операції прикриття, розсердив маму морського піхотинця.

/ Фото: Колаж: Сьогодні

На новину про те, що справжній автор легендарної фрази про російський військовий корабель – не морський піхотинець, а прикордонник емоційно відреагувала Тетяна, мама Романа Грибова. Вона вважає цей поворот подій "перетягуванням ковдри". За її словами, у "авторських правах" її сина на російський військовий корабель упевнені усі друзі Романа Грибова.

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Фраза, що стала не просто мемом, а цілою легендою, надихнула Укрпошту випустити з цієї нагоди другу серію марки – 23 травня, у день морської піхоти.

Відставляйте войну й судиться!

"Ми всі почули лише його голос. Уся Черкащина, усі друзі Романа почули його голос. А хто там ще кричав, це нас не цікавить. Чому тоді на початку війни не оприлюднили запис із іншим голосом, а лише Романа? А тепер за це вчепилися прикордонники. Вся Черкащина визнала, що таку фразу міг кричати лише Грибов. Може, хтось десь у куточку і кричав таке, але відкрито не наважилися", – емоційно розповіла нам Тетяна Рудольфівна.

Тетяна Грибова додає те, що не могла сказати раніше, поки Роман був у полоні.

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"Росіяни про нього говорили, що Грибов крутіше за всіх тримається в полоні. Тим, хто заявляє, що не Роман автор фрази, можу сказати: якщо вам нічого робити під час війни з орками, то можете доводити хто автор. Відставляйте війну і судіться. Ще і Путіна нехай попросять почекати з війною. Ви топчите свого побратима. Ідіть слідом за російським кораблем.

Про самого Романа Тетяна каже, що поки що утримається говорити про те, де саме її син. "Поки що не можна цього говорити. Не маю права", – повідомила вона.

Мати Романа Грибова впевнена, що у її сина хочуть відібрати славу

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Операція прикриття для прикордонників

Як підтвердив "Сегодня" спікер Держприкордонслужби Андрій Демченко, справжній автор фрази -прикордонник, який донедавна був у полоні та вже звільнений.

"Вся інформація, яка з'явилася в ЗМІ, була операцією прикриття. Ані Держприкордонслужба, ані ЗСУ ніколи офіційно не спростовували і не підтверджували авторство фрази", – сказав він.

За словами Демченка, хто знає специфіку острова, розуміє, що канал радіозв'язку був лише у прикордонників. І лише вони могли це зробити.

Невеликий гарнізон прикордонників, що захищали острів Зміїний

Прикордонника приховували навмисно. Якби росіяни дізналися, що в них у полоні автор фрази, що стала мемом, з'явилася б загроза його життю.