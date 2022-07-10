Партизани підірвали зрадника України біля штабу окупантів

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У Великому Бурлуку Харківської області місцевий колаборант Євген Юнаков підірвався в авто біля місцевої адміністрації. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук.

"Місцевий гауляйтер Євген Юнаков підірвався в авто біля місцевої адміністрації. Інформація уточнюється. Тримаємо кулачки!" – написав Братчук.

Зазначимо, Великий Бурлук – дуже важливий залізничний вузол для російської армії.

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Доля колаборантів

На Херсонщині минулого тижня був підірваний автомобіль екснардепа Олексія Ковальова. Він вижив і перебуває в лікарні.

В окупованій Каховці Херсонської області підірвали автомобіль колаборантки Ірини Махньової. Вона співпрацює з окупантами, очоливши місцеве управління освіти. Сама Махньова не постраждала – вона не встигла сісти в автомобіль. Принаймні так стверджують російські пропагандисти.

У Херсоні підірвали автомобіль відомого місцевого колаборанта Дмитра Савлученка, так званого директора управління молодіжної політики, призначеного окупаційною "адміністрацією" Херсонської області. Вибуховий пристрій був такий потужний, що Савлученко загинув на місці.