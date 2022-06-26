Партизани відкрили полювання на колаборантку в Каховці, вона мало не згоріла живцем (відео)

Вчора в окупованій Каховці Херсонської області підірвали автомобіль колаборантки Ірини Махньової. Вона співпрацює з окупантами, очоливши місцеве управління освіти.
Про це повідомив речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук у Telegram.
Як уточнив радник глави МВС Антон Геращенко, Махньова не постраждала – вона не встигла сісти в автомобіль. Принаймні так твердять російські пропагандисти.
Ракетний удар по Києву
"Українські партизани працюють, щоб колаборанти не спали ночами. Кожен зрадник буде покараний", – пообіцяв Геращенко.
Також він опублікував відео з місця події.
Що відомо про Ірину Махньову
Як розповіли місцеві жителі, Махньова, яку окупанти призначили головою відділу освіти, культури та спорту у "військово-цивільній адміністрації" Каховки, загалом ніколи не мала стосунку до освіти, спорту чи культури. Раніше вона продавала взуття.
"Вона завжди ностальгувала за Радянським Союзом і постійно критикувала українську владу, була завжди всім незадоволена. Інтелекту там нуль. Мабуть, саме такі й потрібні самопроголошеній владі міста", – на умовах анонімності розповіла мешканка Каховки, сусідка Ірини Махньової.
Партизанський рух
- У Маріуполі українські партизани спалили п'ять машин МНС РФ, а напередодні Дня Росії зарізали російського рятувальника.
- Українські партизани знищили російських солдатів у їхньому власному тилу. В окупованих Росією містах вони вбили понад 100 російських солдатів.
- У тимчасово захопленому Херсоні українські патріоти звернулися до російських військових. Вони нагадали окупантам, що Збройні сили України дедалі ближче до міста і незабаром його звільнять.
- Партизани України розповіли, як ефективно "кришити" ворога за містом.
- У захопленому Бердянську Запорізької області пролунало кілька вибухів, там українські партизани знищили один з військових вантажів окупанта.
Американський Інститут вивчення війни повідомив, що українське військове керівництво найближчим часом має намір взяти під контроль партизанський рух на окупованих територіях.