Партизани відкрили полювання на колаборантку в Каховці, вона мало не згоріла живцем (відео)

Зрадниця дивом врятувалася в останній момент

У Каховці підірвали авто Ірини Махнової. / Фото: Колаж: Сьогодні

Вчора в окупованій Каховці Херсонської області підірвали автомобіль колаборантки Ірини Махньової. Вона співпрацює з окупантами, очоливши місцеве управління освіти.

Про це повідомив речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук у Telegram.

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Як уточнив радник глави МВС Антон Геращенко, Махньова не постраждала – вона не встигла сісти в автомобіль. Принаймні так твердять російські пропагандисти.

"Українські партизани працюють, щоб колаборанти не спали ночами. Кожен зрадник буде покараний", – пообіцяв Геращенко.

Також він опублікував відео з місця події.

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Що відомо про Ірину Махньову

Як розповіли місцеві жителі, Махньова, яку окупанти призначили головою відділу освіти, культури та спорту у "військово-цивільній адміністрації" Каховки, загалом ніколи не мала стосунку до освіти, спорту чи культури. Раніше вона продавала взуття.

"Вона завжди ностальгувала за Радянським Союзом і постійно критикувала українську владу, була завжди всім незадоволена. Інтелекту там нуль. Мабуть, саме такі й потрібні самопроголошеній владі міста", – на умовах анонімності розповіла мешканка Каховки, сусідка Ірини Махньової.

Партизанський рух

Американський Інститут вивчення війни повідомив, що українське військове керівництво найближчим часом має намір взяти під контроль партизанський рух на окупованих територіях.